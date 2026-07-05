Hans Peter Haselsteiner bleibt Präsident der Tiroler Festspiele Erl
Erl – Hans Peter Haselsteiner ist am Freitag für weitere fünf Jahre zum Präsidenten der Tiroler Festspiele Erl bestellt worden. Das gab ein Pressesprecher der Festspiele am Sonntag in einer Aussendung bekannt. Demnach habe der Beirat der Tiroler Festspiele Erl Gemeinnützige Privatstiftung einstimmig für eine Verlängerung bis Mitte 2031 gestimmt. Haselsteiner wirkt seit 2005 in dieser Funktion, seit 2017 dann auch im Rahmen der damals neu gegründeten Privatstiftung.
Der Gründer des Baukonzerns STRABAG hatte sich in dieser Zeit auch als Sponsor und Mäzen des Festivals verdient gemacht. „Wir schätzen uns außerordentlich glücklich, mit Hans Peter Haselsteiner einen so engagierten Verfechter der Kultur und ihrer Wirkung in der Gesellschaft als Präsidenten an der Spitze der Tiroler Festspiele Erl zu haben“, reagierte Festspielintendant Jonas Kaufmann erfreut auf die Wiederbestellung. (APA)
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