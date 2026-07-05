Hans Peter Haselsteiner bleibt Präsident der Tiroler Festspiele Erl

Erl – Hans Peter Haselsteiner ist am Freitag für weitere fünf Jahre zum Präsidenten der Tiroler Festspiele Erl bestellt worden. Das gab ein Pressesprecher der Festspiele am Sonntag in einer Aussendung bekannt. Demnach habe der Beirat der Tiroler Festspiele Erl Gemeinnützige Privatstiftung einstimmig für eine Verlängerung bis Mitte 2031 gestimmt. Haselsteiner wirkt seit 2005 in dieser Funktion, seit 2017 dann auch im Rahmen der damals neu gegründeten Privatstiftung.