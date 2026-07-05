Noch bis 30. Juli

Von Mozart bis John Williams: Promenaden Konzerte in die 31. Auflage gestartet

Festivalleiter Bernhard Schlögl am Pult des „Sinfonischen Blasorchesters Tirol“.
© Amir Kaufmann
Markus Schramek

Von Markus Schramek

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