Illegaler Badeort am Kraftwerk
Trügerische Idylle: Darum droht im Vomperloch auch bei Schönwetter Ertrinkungsgefahr
Während bei einer unteren Staustufe des Kraftwerks Vomperbach am türkisgrünen Wasser noch Sonnenschein herrscht, kann weiter oben bereits unbemerkt ein Sturzbach niedergehen.
© Stadtwerke Schwaz
Das Becken des Kraftwerks Vomperloch gilt bei Einheimischen und Touristen als Geheimtipp – auch wegen seiner türkisen Wasserfarbe. Kraftwerksbetreiber und Wasserrettung warnen jedoch: Der Wasserspiegel könne im Seitental zu jeder Zeit rasant steigen.
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