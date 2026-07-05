Illegaler Badeort am Kraftwerk

Trügerische Idylle: Darum droht im Vomperloch auch bei Schönwetter Ertrinkungsgefahr

Während bei einer unteren Staustufe des Kraftwerks Vomperbach am türkisgrünen Wasser noch Sonnenschein herrscht, kann weiter oben bereits unbemerkt ein Sturzbach niedergehen.
© Stadtwerke Schwaz
Clemens Markart

Von Clemens Markart

Das Becken des Kraftwerks Vomperloch gilt bei Einheimischen und Touristen als Geheimtipp – auch wegen seiner türkisen Wasserfarbe. Kraftwerksbetreiber und Wasserrettung warnen jedoch: Der Wasserspiegel könne im Seitental zu jeder Zeit rasant steigen.

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