Kind prallte in Innsbruck mit Fahrrad gegen Auto: Polizei bittet um Hinweise

Innsbruck – Ein Verkehrsunfall, an dem auch ein Kind beteiligt war, hat sich am Samstag am Südtiroler Platz in Innsbruck ereignet. Nun sucht die Polizei nach Zeug:innen des Vorfalls.

Gegen 17.30 Uhr war ein 59-jähriger Pkw-Lenker Richtung Süden unterwegs. An der Kreuzung zur Salurnerstraße bog er nach rechts ab und hielt zunächst vor dem dortigen Schutzweg an, um mehreren Personen das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Anschließend setzte er seine Fahrt im Schritttempo fort. Im selben Moment war ein etwa acht Jahre alter Bub mit seinem Fahrrad auf dem Gehsteig unterwegs. Der Bub bog unmittelbar vor dem Auto in die Salurnerstraße ein, prallte gegen die Fahrzeugfront und kam zu Sturz.

Bub fuhr weiter

Der Autofahrer hielt sofort an, um dem Kind zu helfen. Da sich jedoch bereits Passant:innen um den Buben kümmerten, stellte der 59-Jährige sein Auto zunächst zur Seite. Als er zur Unfallstelle zurückkehrte, war der Bub allerdings bereits mit dem Fahrrad weitergefahren. Ob sich das Kind bei dem Sturz Verletzungen zuzog, ist derzeit nicht bekannt.