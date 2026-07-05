Auto prallte beim Abbiegen in Imst gegen Motorrad: 31-Jähriger verletzt

Imst – Bei einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Imst ist am Sonntag ein Motorradfahrer verletzt worden. Gegen 16.00 Uhr war eine 24-jährige Autofahrerin auf der B171 in Richtung Osten unterwegs. Sie ordnete sich auf der Linksabbiegespur ein, um in die Karl-von-Luterotti-Straße einzubiegen. Dabei übersah die junge Frau einen entgegenkommenden 31-jährigen Motorradfahrer, der in Richtung Westen fuhr.