Kollision auf B179

Frontal-Zusammenstoß in Reutte: Vier Verletzte bei Unfall auf der Fernpassstraße

Reutte – Ein schwerer Frontalzusammenstoß zweier Autos hat sich am Sonntagnachmittag auf der Fernpassstraße (B179) im Gemeindegebiet von Reutte ereignet. Gegen 15 Uhr war ein 82-jähriger Autofahrer gemeinsam mit seiner 62-jährigen Beifahrerin von Bichlbach kommend in Richtung Reutte unterwegs, als es aus bisher ungeklärter Ursache zur frontalen Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 65-Jährigen kam. Bei dem Mann fuhr eine 64-jährige Beifahrerin mit.

Beide Lenker und Beifahrerinnen zogen sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurden ins Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)

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