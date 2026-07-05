WM-Partie Mexiko gegen England wegen Gewitter verschoben

Der Achtelfinalspiel der Fußball-WM zwischen Mexiko und England wird wegen der Wetterbedingungen in Mexiko-Stadt vorerst um eine Stunde verschoben. Neue Anstoßzeit ist 19.00 Uhr Ortszeit (3.00 Uhr MESZ). "Die Sicherheit aller Beteiligten hat für die FIFA oberste Priorität", hieß es im Live-Ticker des Weltverbandes. Schon das Sechzehntelfinale gegen Ecuador im Aztekenstadion hatte aus Sicherheitsgründen wegen eines Gewitters mit 60 Minuten Verspätung begonnen.

Rund eine Dreiviertelstunde vor dem ursprünglichen Anpfiff gegen England gab der Stadionsprecher die Verschiebung bekannt. Am Nachmittag hatte ein Gewitter mit heftigem Regen eingesetzt. Zwei Tage vor der Partie hatte es Diskussionen über eine Vorverlegung der Partie gegeben. Dies hätte aber auch Einfluss auf das Spiel zwischen Norwegen und Brasilien in East Rutherford gehabt. Letztlich blieb es auch nach angeblichen Beschwerden des mexikanischen und englischen Verbandes bei der ursprünglichen Anstoßzeit.