Supertaifun "Bavi" erreicht US-Außengebieten im Pazifik

Der Supertaifun "Bavi" ist auf der Insel Rota in den US-Außengebieten im Pazifik auf Land getroffen und hat dort Behördenangaben zufolge "erhebliche Schäden" angerichtet. "Hier im Einsatzzentrum des Bürgermeisters von Rota haben wir mit starken Winden und Überschwemmungen zu kämpfen", sagte eine Sprecherin. Einige der 1.500 Bewohner hätten bereits "erhebliche Schäden" gemeldet, fügte sie hinzu.

Der US-Wetterdienst (NWS) teilte mit, der Taifun ziehe mit Windgeschwindigkeiten von 290 Stundenkilometern über die Insel hinweg. Im Vorfeld hatte der NWS von einem "sehr gefährlichen" Taifun gesprochen. Nun warnte er vor "katastrophalen Schäden und einer lebensbedrohlichen Lage".