Tote bei neuen russischen Luftangriffen

Die im Voraus befürchtete Welle schwerer Luftangriffe Russlands auf ukrainische Städte hat sich in der Nacht auf Montag bestätigt. Kurz nach Mitternacht löste die Flugabwehr in fast allen Landesregionen Luftalarm aus. Aus Kiew wurden heftige Explosionen gemeldet, Behörden und Medien berichteten über zahlreiche Einschläge in der Hauptstadt und ihren Vororten. Mehrere Gebäude wurden demnach beschädigt, mindestens vier Menschen getötet und mehr als ein Dutzend verletzt.

Angeblich setzten die Angreifer neben zahlreichen Drohnen auch Dutzende Marschflugkörper und Raketen ein. Marschflugkörper können von den Angreifern besser manövriert und wegen ihrer geringen Flughöhe nicht so leicht vom Radar der Luftabwehr erfasst werden, ballistische Raketen sind dafür aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit schwieriger abzuwehren. Während die ukrainische Flugabwehr eine relativ hohe Trefferquote gegen russische Drohnen und Marschflugkörper hat, ist sie gegen ballistische Raketen weitgehend machtlos.