Stierrennen in Pamplona trotz Protesten

Ungeachtet neuer Proteste von Tierschützern beginnt in Spanien eine neue Ausgabe der ebenso spektakulären wie umstrittenen Stierrennen von Pamplona. Das insgesamt neuntägige San-Fermín-Fest wird am Montag in der nordspanischen Gemeinde um 12.00 Uhr mit dem traditionellen "Chupinazo" eröffnet, dem Abfeuern einer kleinen Rakete vom Rathausbalkon aus. Die erste Stierhatz findet am Dienstag statt.

Die "Sanfermines" sind dem Stadtheiligen San Fermín gewidmet. Es gibt neben den Stierrennen und -Kämpfen auch Konzerte, Prozessionen, Partys und andere Veranstaltungen. Die Stierhatz ist aber der Höhepunkt: Zwischen dem 7. und dem 14. Juli werden morgens jeweils sechs schwere Kampfbullen begleitet von vorwiegend jungen Läufern für die abendlichen Stierkämpfe durch enge Gassen in die Arena gejagt. Tierschützer protestieren schon seit vielen Jahren gegen das Spektakel.