Kommentar

Traut euch doch!

Manfred Mitterwachauer

Kommentarvon Manfred Mitterwachauer

Die Reformpartnerschaft zwischen Bund und Ländern ist ein Rohrkrepierer. Und man muss ja nicht gleich die Bundesländer abschaffen. Gemeindefusionen täten’s für den Anfang auch.

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