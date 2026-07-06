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Kommentar
Traut euch doch!
Kommentarvon Manfred Mitterwachauer
Die Reformpartnerschaft zwischen Bund und Ländern ist ein Rohrkrepierer. Und man muss ja nicht gleich die Bundesländer abschaffen. Gemeindefusionen täten’s für den Anfang auch.
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