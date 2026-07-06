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Für Krebshilfe und Tansania
Schülerinnen und Schüler laufen vor Ferienstart für die gute Sache
Sigrid Sadjak kam vor zwei Jahren auf ihrem Spendenmarsch in Innsbruck an, die Schüler der Sillgasse empfingen die Tirolerin mit einem Spendenlauf.
© Mähr
Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:
Michael Domanig
+4350403 2561
Hannah Purner
+4350403 2158
Verena Langegger
+4350403 2162
Alexandra Plank
+4350403 2143
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