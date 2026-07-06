Für Krebshilfe und Tansania

Schülerinnen und Schüler laufen vor Ferienstart für die gute Sache

Sigrid Sadjak kam vor zwei Jahren auf ihrem Spendenmarsch in Innsbruck an, die Schüler der Sillgasse empfingen die Tirolerin mit einem Spendenlauf.
© Mähr

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Hannah Purner

Hannah Purner

+4350403 2158

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Alexandra Plank

Alexandra Plank

+4350403 2143

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