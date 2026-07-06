Mit Klage gescheitert
Bei Gaudi auf Hochzeitsfeier: Tiroler wurde nach Unfall am Hackstock Finger amputiert
Bei traditionellen Hochzeitsfeiern ist das Einschlagen von Nägeln in Hackstöcke eine beliebte Unterhaltung. Ein Hochzeitsgast büßte wegen Unvorsichtigkeit jedoch einen Finger ein.
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Bei einer zünftigen Hochzeitsfeier kam es zu einem Unfall am Hackstock. Einem Gast wurde bei heiterer Stimmung während des „Nagelns“ ein Finger abgetrennt. Die Klage gegen den Hammerschläger scheiterte aber.