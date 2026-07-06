Traum trotz Krise verwirklicht
Ein Risiko, das sich auszahlte: Warum eine Tirolerin mit 47 ihren sicheren Job kündigte
Zwischen BHs und Bademoden fühlt sich Susanne Praxmarer wohl. Sie liebt schöne und bequeme Wäsche. Um ihre Leidenschaft und ihre Kenntnisse besser an die Frau bzw. an den Mann bringen zu können, ging sie das Risiko ein, sich mit 47 Jahren selbstständig zu machen.
© Rita Falk
Mit 47 kündigte sie ihren sicheren Job, bestellte Ware im Wert von Tausenden Euro – und hatte noch nicht einmal den Kredit dafür. Warum Susanne Praxmarer trotzdem an ihren Traum glaubte und heute Frauen aus ganz Tirol berät.
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