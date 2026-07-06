„Traumstart“ geht weiter: Neue Geschäftsideen gesucht

Das Förderprogramm startet in seine zweite und letzte Bewerbungsrunde. Gesucht werden innovative Geschäftsideen in den Gemeinden Wildschönau, Hopfgarten, Itter, Brixlegg und Rattenberg. Gründer, Jungunternehmen und Betriebe können sich ab sofort bewerben. Erste Projekte sind bereits erfolgreich gestartet.

Hopfgarten im Brixental – Erste Erfolge zeigen das Potenzial des Programms „Traumstart“. Der Gastronomiebetrieb Peak Poké in Brixlegg und die Schwimmschule Hochtalwelle in der Wildschönau wurden bereits durch das Programm gefördert und erfolgreich umgesetzt. Serima Wildvank, Gründerin der Schwimmschule, und Lukas Harringer sowie Sarah Hnáthová von Peak Poké sind Beispiele dafür. Diese Projekte zeigen, wie innovative Konzepte konkrete Angebote schaffen und neue Impulse für die Region geben können.

Nun beginnt die zweite und letzte Bewerbungsrunde für „Traumstart“. Das Programm sucht erneut innovative Geschäftsideen. Interessenten aus Wildschönau, Hopfgarten, Itter, Brixlegg und Rattenberg können ihre Konzepte einreichen. Dazu gehören Gründer, Jungunternehmen und bestehende Betriebe mit neuen Geschäftszweigen.

Gründer werden gesucht

Das Programm unterstützt Gewinner bei der Umsetzung ihrer unternehmerischen Ideen. Geboten werden fachliche Begleitung, ein starkes Netzwerk und maßgeschneiderte Unterstützungsleistungen. Der Gesamtwert dieser Leistungen beträgt über 100.000 Euro. Gewinner erhalten keine reinen Preisgelder. Sie profitieren je nach individuellem Bedarf von spezifischen Angeboten. Dazu zählen Coaching, Marketingberatung, IT-Unterstützung und Steuerberatung. Auch die Vernetzung in der Region ist ein wichtiger Bestandteil. Rund 28 regionale Partner bringen hierfür ihr Know-how, ihre Erfahrung und ihr Netzwerk ein.

Das Projekt soll neue Ideen fördern. Es soll langfristig zur Belebung der Gemeinden beitragen. Es unterstützt Gründer und Unternehmer dabei, Chancen zu erkennen und Vorhaben erfolgreich umzusetzen. Die Teilnahmebedingungen bleiben gleich wie im ersten Call. Bewerben können sich Unternehmen, die seit dem 1. Jänner 2025 gegründet wurden. Auch Betriebe in aktueller Gründung sind berechtigt. Jeweils drei Einreichungen aus zwei Teilregionen werden prämiert.

Partner mit an Board

Verlässliche Finanzpartner sind ein wichtiger Baustein für die Gewinner. Die Raiffeisen Bezirksbank Kufstein, die Raiffeisenbanken Wildschönau und Wilder Kaiser–Brixental West sowie die Sparkassen Kufstein, Kitzbühel und Rattenberg unterstützen den Wettbewerb. Sie bieten Preisträgern gezielte Leistungen. Diese umfassen Gründerkonten zu exklusiven Konditionen, finanzielle Begleitung, Beratung und digitale Services. Damit begleiten sie junge Unternehmen und innovative Konzepte in der Region nachhaltig.

Das Programm begleitet Teilnehmer bei der Suche nach geeigneten Geschäftsflächen. Dies schafft neue Perspektiven für Leerstände. Es gibt auch neue Impulse für lebendige Ortszentren in der Region. Projektträger ist das Regionalmanagement Kitzbüheler Alpen. Unterstützung kommt vom Standortmarketing Hohe Salve-Wildschönau und vom Standortmarketing WiR Alpbachtal. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des LEADER-Programms. Sie nutzt Fördermittel der Europäischen Union, des Bundes und des Landes.