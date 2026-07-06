Eine Klasse, zwei Schulstufen
„Das ist einfach zu viel“: Für Teilung von Osttiroler Schulklasse fehlen zwei Kinder
Eltern sorgen sich um die Zukunft ihrer Kinder: Martin Reith, Daniela Kofler, Marlen und Robert Kraler, Jacqueline Reiter, Elisabeth Bachlechner, Bianca Wehmeier und Petra Vergeiner (v. l.) vor der Volksschule Anras.
© Kraler
Die Volksschule Anras startet mit 24 Erst- und Zweitklässlern ins neue Schuljahr, beide Altersstufen werden gemeinsam unterrichtet. Die Eltern hoffen auf zwei kleine Klassen statt einer großen, doch das Land winkt ab.
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