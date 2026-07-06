Acht Tage gesperrt

Nach Murenabgängen: Kaunertaler Gletscherstraße ab Dienstag wieder offen

Am 28. Juni wurden Teile der Gletscherstraße von Muren verschüttet.
© Bernhard Raich

Kaunertal – Nach Murenabgängen vor mehr als einer Woche im Kaunertal wird die schwer beschädigte Gletscherstraße wohl am Dienstag im Laufe des Tages wieder befahrbar sein. Dies sagte Kaunertals Bürgermeister Christian Kalsberger am Montag.

Das Stromnetz sei „bereits seit Sonntagmittag wieder hergestellt worden“. Zuletzt hatte die Tiwag Reparaturarbeiten an einer Stromleitung durchgeführt.

250 Menschen ausgeflogen

Betroffen von der Sperre der Straße waren keine BewohnerInnen, sondern Ausflügler und Menschen auf Almen. Am vergangenen Montag, dem Tag nach den Murenabgängen, waren binnen kurzer Zeit rund 250 im hinteren Kaunertal „eingeschlossene“ Tagesausflugsgäste mit jeweils zwei Hubschraubern der Polizei und des Bundesheeres ausgeflogen worden. (APA, TT)

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