US-Präsident Trump bestätigte: „Habe FIFA um Überprüfung der Roten Karte gebeten“

Der Fußball als Spielball der Mächtigen? Die Aufhebung der Rotsperre von Folarin Balogun auf angebliche Intervention von US-Präsident Donald Trump sorgte für eine weltweite Welle der Empörung.

US-Präsident Donald Trump hat am Montag bestätigt, die FIFA um eine Aufhebung der Rot-Sperre von Folarin Balogun im WM-Achtelfinale gegen Belgien (Dienstag, 2.00 Uhr MESZ) gebeten zu haben. Trump sagte, er habe FIFA-Präsident Gianni Infantino um eine Überprüfung ersucht, „weil ich nicht fand, dass es ein Foul war“ und die Entscheidung „unfair“ gewesen sei. Schon vor Trumps Erklärung war der Aufschrei groß gewesen. Auch ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll forderte Aufklärung.

„Wir müssen unsere besten Spieler haben, und sie müssen auch ihre besten haben“, sagte Trump über das Duell der US-Elf mit Belgien. Er ging auch auf die Szene ein, mit der sich Balogun im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina den Platzverweis eingehandelt hatte. Zwei „großartige Athleten“ seien zusammengestoßen und hätten sich ineinander verhakt, so Trumps Interpretation. „Das war kein Fall, in dem jemand zugeschlagen hat, was, wie Sie wissen, etwas anderes wäre.“

Trump wusste nach eigenen Angaben zunächst nicht, was eine Rote Karte bedeutet. „Als ich es dann erfuhr, dachte ich: „Das kann doch nicht wahr sein!“ Daraufhin habe er den Kontakt zu Infantino gesucht. „Ich habe mit einem Mann gesprochen, der hoch angesehen ist - und dessen Ansehen sich verzehnfacht hat“, sagte Trump und stellte fest, dass die FIFA eine „wirklich brillante Entscheidung“ getroffen habe. Der 80-Jährige zog zudem die Kompetenz des Unparteiischen Raphael Claus aus Brasilien in Zweifel, der Balogun die rote Karte gezeigt hatte. Dieser habe eine „sehr verdächtige“ Vergangenheit, meinte Trump.

Pröll: „Bedenklich“ - Klopp: „Verrückt“

Verdächtig finden indes viele andere das Vorgehen von Trump und der FIFA. „Die kolportierten Vorgänge vermitteln zum jetzigen Zeitpunkt ein äußerst bedenkliches Bild und gefährden das Vertrauen in unseren Sport. Jetzt ist die FIFA gefordert, im Sinne des Fußballs die Entscheidung der Gremien und den gesamten Entstehungsprozess lückenlos und transparent offenzulegen“, teilte Pröll noch vor Trumps Aussagen auf APA-Anfrage mit. Eine dringende Erklärung fordert auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf: „Die FIFA sollte sich jetzt rasch zu Berichten erklären, wonach der Entscheidung zur Aussetzung der Roten Karte ... ein Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino vorausgegangen sein soll.“

Wenn das wirklich Trump und Infantino miteinander ausgemacht haben, das ist verrückt. Jürgen Klopp, Trainer-Ikone und TV-Experte

Der womöglich künftige deutsche Bundestrainer Jürgen Klopp war schlicht außer sich. „Das ist unser Spiel, nicht deren Spiel“, sagte er als MagentaTV-Experte. „Wenn das wirklich Trump und Infantino miteinander ausgemacht haben, das ist verrückt. Das stellt alles infrage“, sagte Klopp weiter und meinte: „Diese beiden Menschen, die beide keine Ahnung von Fußball haben, sollten gar nichts damit zu tun haben.“

„Weltmeisterschaft in eine Jauchegrube gezogen“

Mit Erstaunen reagierte auch Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel: „Ich denke, um ganz klar zu sein, dass es keine Rote Karte war. Aber der VAR war involviert. Drei Leute vom VAR und der Referee haben es gecheckt und hatten die Meinung, dass es eine Rote Karte war. Es wurde also eine Entscheidung getroffen“, sagte Tuchel. „Wer kippt diese Entscheidung dann – und wann? Und auf welcher Grundlage? Wie weit geht das jetzt? Es ist einfach seltsam für mich.“ Belgiens Trainer Rudi Garcia sagte auf einer Pressekonferenz: „Ich wusste nicht, dass bei der FIFA-Weltmeisterschaft der 5. Juli nun der 1. April ist und dass es der Tag der Aprilscherze ist.“

Belgien berief gegen Spielerlaubnis Im Streit um die ausgesetzte Rot-Sperre des US-Teamstürmers Folarin Balogun hat Belgiens Fußballverband (RBFA) der FIFA schwere Vorwürfe zu einem Berufungsverfahren gemacht und weitere Schritte angekündigt. Der Verband sehe „keine andere Möglichkeit, als die Spielberechtigung Baloguns für das bevorstehende Spiel anzufechten“, hieß es in einer RBFA-Stellungnahme kurz vor dem WM-Achtelfinale Belgiens gegen die USA am Dienstag (2.00 Uhr/MESZ). Die Belgier teilten mit, ein Schreiben an die FIFA gerichtet zu haben mit der Bitte, eine Kopie der Entscheidung im Fall Balogun und eine Erläuterung des angewandten Verfahrens zu bekommen. Als einzige Reaktion habe der RBFA ein Schreiben der FIFA erhalten, in dem sie erklärte, die Korrespondenz als Berufung zu werten. Zudem teilte der Weltverband den Angaben nach mit, dass bereits ein Richter bestellt worden sei und dem RBFA nur wenige Stunden blieben, um diese Berufung zu vervollständigen. Nach den eigenen Regularien der FIFA sei eine Berufung aber nur zulässig, wenn dem Berufungsführer zuvor die begründete Entscheidung zugestellt wurde, so der RBFA. „Obwohl der RBFA lediglich berechtigte Erklärungen verlangte, konstruierte die FIFA selbst ein Berufungsverfahren und sorgte zugleich dafür, dass dieses als unzulässig eingestuft werden würde“, hieß es im Statement der Belgier.

Auch die Medien gingen mit Trump und Infantino hart ins Gericht. „Der schamlose Donald Trump und seine unterwürfige Marionette Gianni Infantino haben diese Weltmeisterschaft in eine Jauchegrube gezogen, als sie die Sperre für Folarin Balogun aufgehoben haben“, schrieb die Daily Mail. „Für Infantino ist keine Demütigung zu peinlich, wenn es darum geht, dem Anführer der freien Welt zu schmeicheln“ meinte The Telegraph. Der größte Skandal überhaupt bei einer WM“, meinte die spanische AS.

Sport-Staatssekretärin Schmidt fordert Aufklärung

Auch Österreichs Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt fordert Aufklärung. „Dass der US-Präsident ernsthaft versucht, in das Spielgeschehen einer Fußball-WM einzugreifen, ist schon für sich gesehen absurd. Dass er damit aber auch noch Erfolg hat, ist ein unglaublicher Tabubruch. Regeln müssen für alle gelten, und das Spiel muss auf dem Rasen entschieden werden und nicht im Oval Office“, schrieb sie in einer Pressemitteilung an die APA. „Wenn das so weitergeht, wird aus der Fußball-WM eine durchgescriptete Reality-Show, wo schon vor Spielbeginn feststeht, wer wie viele Tore schießt.“ Es sei an der Zeit, dass sich der europäische Fußball auf die Hinterfüße stelle und für eine integre Führung der FIFA sorge. (APA, dpa, TT.com)