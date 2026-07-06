Neue App soll Transplantations-Patienten an Innsbrucker Klinik Ängste nehmen

Praktisch und nah am Patienten entstanden: Die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin Hanna Bernögger hat TeleHealth-App „Modularis“ mitentwickelt und betreut sie. In Auftrag wurde das technische Tool von den Tirol Kliniken gegeben, umgesetzt wurde es von der Innsbrucker Firma ESD.

© Schirmer, Berger