Pilotprojekt gestartet
Neue App soll Transplantations-Patienten an Innsbrucker Klinik Ängste nehmen
Praktisch und nah am Patienten entstanden: Die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin Hanna Bernögger hat TeleHealth-App „Modularis“ mitentwickelt und betreut sie. In Auftrag wurde das technische Tool von den Tirol Kliniken gegeben, umgesetzt wurde es von der Innsbrucker Firma ESD.
© Schirmer, Berger
Zwischen Klinik und Zuhause klafft für viele Leber-Transplantations-Patienten eine Versorgungslücke. An den Tirol Kliniken wurde deswegen ein Pilotprojekt gestartet: Die neue App „Modularis“ soll die Lücken schließen und Sicherheit geben.
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