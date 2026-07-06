In die Klinik geflogen
Von Kran gefallen: Mann stürzte bei Heuarbeiten im Pitztal acht Meter in die Tiefe
Am Sonntagnachmittag war ein 37-Jähriger in einem landwirtschaftlichen Gebäude im Pitztal mit Heuarbeiten beschäftigt. Der Mann stürzte dabei plötzlich aus dem Führerhaus eines Krans acht Meter in die Tiefe und landete auf dem Betonboden.
Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde der 37-Jährige mit dem Notarzthubschrauber Martin 2 in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Warum er aus dem Führerhaus stürzte, ist laut Polizei nicht bekannt. (TT.com)