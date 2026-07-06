Pkw überschlug sich auf Autobahnabfahrt in Zams: 59-jährige Lenkerin verletzt

Zams – Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahnabfahrt in Zams ist Montagfrüh eine 59-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Österreicherin war gegen 7.10 Uhr von der Inntalautobahn (A12) von Imst kommend auf der Ausfahrt in Richtung Landecker Tunnel unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau im Bereich einer Linkskurve von der Fahrbahn ab.

Ihr Wagen geriet auf eine Grünfläche und prallte mit der linken Frontseite gegen eine Unterführung. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug, schlitterte mehrere Meter weiter in die Unterführung hinein und kam schließlich wieder auf den Rädern zu stehen.

Verletzt ins Krankenhaus gebracht

Die 59-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien. Passanten leisteten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt wurde die Frau mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Zams eingeliefert.