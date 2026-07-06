Tod im Gefängnis
„Wahrscheinlich vermeidbar“: Wie Justiz-Experten den Tod eines Häftlings beurteilen
In der Justizanstalt Hirtenberg im südlichen Niederösterreich starb Anfang Dezember des Vorjahres ein Häftling. Eine Expertenkommission macht für den Todesfall strukturelle Mängel verantwortlich.
© APA/Fohringer
Eine Kommission untersuchte im Auftrag von Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) strukturelle Probleme im Strafvollzug. Vieles ist bekannt, bisher aber nicht beseitigt. Die Ministerin sucht weiter nach Möglichkeiten, den Überbelag in den Justizanstalten zu verringern.
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