Voller Saal: Auftakt für KI-Reihe in Schwaz geglückt

In Schwaz eröffnete die Wirtschaftskammer am vergangenen Donnerstag ihre neue KI-Veranstaltungsreihe erfolgreich. Der Tiroler KI-Experte und Autor Markus Kirchmair sprach in seiner Heimatstadt. Er erklärte die Bedeutung des technologischen Wandels und stellte die Frage: "Was bleibt, wenn KI alles besser macht?"

Künstliche Intelligenz verändert rasch unsere Arbeit und Geschäftsmodelle. Für viele Unternehmer steht die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Spiel. Die Vielfalt an Möglichkeiten und Risiken kann aber auch zu Verunsicherung und Überforderung führen.

Markus Kirchmair erklärte anhand von Beispielen die Richtung des technologischen Fortschritts. Er zeigte, warum der Wandel unausweichlich ist und wie man Orientierung findet. Seine Botschaft: Prioritäten setzen ist entscheidend. Man kann in Teilbereichen zu spät oder auch zu früh sein.