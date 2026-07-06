Trotz Sommerhitze: Schwazer Stadtforum zog Bürgerinnen und Bürger an

Das Schwazer Stadtforum "Auf ein Wort" fand zum zweiten Mal im SZentrum statt. Am 24. Juni nutzten zahlreiche Bürger die Möglichkeit, sich direkt mit Verwaltung und Politik auszutauschen. Trotz sommerlicher Temperaturen informierten sie sich über aktuelle Projekte.

Trotz hochsommerlicher Temperaturen fanden sich viele Schwazer im Silbersaal des SZentrum ein. Das Stadtforum "Auf ein Wort" ging zum zweiten Mal über die Bühne. Bürgermeisterin Victoria Weber informierte über aktuelle Projekte und Pläne. Sie stellte geförderte Wohnbauprojekte vor. Zudem erläuterte sie den Stand bei Flächenentwicklungen. Auch Arbeiten in den Bereichen Jugend, Soziales, Sicherheit und Mobilität präsentierte sie. Das teilt die Stadt Schwaz in einer Aussendung mit.

Premiere und direkter Austausch

Eine Neuerung gab es diesmal: Die Stadtwerke Schwaz beteiligten sich erstmals mit einem Informationsstand. Geschäftsführer Karl Heinz Greil informierte bereits vorab über den Lichtwellenleiterausbau. Am Stand beriet er Interessierte zudem zu "Wärme Schwaz".

An weiteren Tischen standen Referenten der Ausschüsse bereit. Auch Mitarbeiter der jeweiligen Rathaus-Abteilungen gaben Auskunft. Viele Bürger nutzten das direkte Gesprächsangebot. Sie erkundigten sich zu verschiedenen Anliegen und diskutierten mit Vertretern aus Verwaltung und Politik.