Neubau der L16 dauert Monate
Ersatzstraße für zerstörte Pitztalstraße errichtet: Fahrt nun auch für Busse und Lkw möglich
Durch die neue Ersatzstraße können nun auch wieder Reisebusse und große LKW mit Anhänger und Sattelkraftfahrzeuge in das hintere Pitztal gelangen.
© Land Tirol
Nach der Mure im Pitztal gibt es ab Montagabend eine wichtige Entlastung: Die neu errichtete Ersatzstraße wird für den Verkehr freigegeben. Bis die zerstörte Landesstraße wiederhergestellt ist, wird es jedoch noch mehrere Monate dauern.
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