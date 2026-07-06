Lkw kracht in Landeck auf wartendes Auto: 59-Jähriger bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw hat sich am Montagvormittag in Landeck ereignet. Ein 57-jähriger Autofahrer wurde dabei verletzt. Der Unfall passierte gegen 10.30 Uhr auf der B171 in Landeck. Ein 57-jähriger Österreicher hielt sein Auto vor einem Kreisverkehr an, um einer Fußgängerin das Überqueren eines Schutzwegs zu ermöglichen.

Ein nachfolgender 21-jähriger Lkw-Fahrer aus Italien übersah den stehenden Pkw aus bislang ungeklärter Ursache und prallte gegen dessen Heck.

Der 57-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er mit der Rettung in das Krankenhaus Zams gebracht.