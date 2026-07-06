Lkw kracht in Landeck auf wartendes Auto: 59-Jähriger bei Auffahrunfall verletzt
Ein Auffahrunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw hat sich am Montagvormittag in Landeck ereignet. Ein 57-jähriger Autofahrer wurde dabei verletzt. Der Unfall passierte gegen 10.30 Uhr auf der B171 in Landeck. Ein 57-jähriger Österreicher hielt sein Auto vor einem Kreisverkehr an, um einer Fußgängerin das Überqueren eines Schutzwegs zu ermöglichen.
Ein nachfolgender 21-jähriger Lkw-Fahrer aus Italien übersah den stehenden Pkw aus bislang ungeklärter Ursache und prallte gegen dessen Heck.
Der 57-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er mit der Rettung in das Krankenhaus Zams gebracht.
An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Trotz des Unfalls kam es laut Polizei zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. (TT.com)