19-Jähriger in Absam ausgeraubt: Polizei sucht Zeugen

Ein junger Mann ist Montagfrüh in Absam Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der Täter erbeutete Bargeld und flüchtete anschließend zu Fuß.

Ein 19-jähriger Mann wurde am Montag Opfer eines Raubüberfalls. Der Österreicher war zwischen 7.50 und 8 Uhr am Breitweg zu Fuß in Richtung Norden unterwegs, nachdem er zuvor mit dem Bus aus Innsbruck angekommen war.

Unmittelbar nach der Bushaltestelle wurde der junge Mann von einem bislang unbekannten Täter angesprochen. Dieser drückte ihn plötzlich gegen ein Straßengeländer und forderte unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Bargeld. Das Opfer übergab einen niedrigen zweistelligen Eurobetrag.

Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Norden. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Die Polizeiinspektion Hall in Tirol bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 059133/7110-100 zu melden.

Täterbeschreibung Männlich, ca. 18 bis 20 Jahre alt

ca. 190 cm groß, muskulöse Statur

kurze lockige dunkle Haare

südländisches Aussehen

deutschsprachig ohne Dialekt

hellblaues T-Shirt, schwarze Jogginghose