Zuletzt in Oberösterreich
52-Jährige in Tirol seit Mitte Juni vermisst: Hinweise erbeten
Wer hat diese Frau gesehen?
© APA, Polizei Tirol
Eine 52-jährige Österreicherin ist seit Mitte Juni 2026 abgängig. Nach Angaben der Polizei wird ein Unfall befürchtet.
Die in Tirol wohnhafte Frau dürfte sich zuletzt in Oberösterreich aufgehalten haben. Seither fehlt von ihr jede Spur.
Das Landeskriminalamt Tirol bittet Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, sich unter der Telefonnummer 059133/703333 zu melden. (TT.com)