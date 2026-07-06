Andrang auf der Nordkette
Stau vor Innsbrucker Klettersteig geht viral: Bergrettung mahnt zur Vorsicht
Die Innsbrucker Nordkette ist durch die Seilbahn durchaus gut besucht. Das sorgte am Wochenende für eine Schlange vor dem Innsbrucker Klettersteig, wie ein Video auf Instagram zeigt.
© Rita Falk
Im Netz geht ein Video viral, das unzählige wartende Menschen zum Einstieg des Innsbrucker Klettersteigs zeigt. Bergführer Franz Trimmel, der den Stau gefilmt hat, sieht die Schuld nicht bei Gästen, sondern der Bewerbung des Steigs. Die Bergrettung mahnt zur guten Tourenplanung und zu ausreichend Abstand am Fels.
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