Andrang auf der Nordkette

Stau vor Innsbrucker Klettersteig geht viral: Bergrettung mahnt zur Vorsicht

Die Innsbrucker Nordkette ist durch die Seilbahn durchaus gut besucht. Das sorgte am Wochenende für eine Schlange vor dem Innsbrucker Klettersteig, wie ein Video auf Instagram zeigt.
© Rita Falk
Clemens Markart

Von Clemens Markart

Im Netz geht ein Video viral, das unzählige wartende Menschen zum Einstieg des Innsbrucker Klettersteigs zeigt. Bergführer Franz Trimmel, der den Stau gefilmt hat, sieht die Schuld nicht bei Gästen, sondern der Bewerbung des Steigs. Die Bergrettung mahnt zur guten Tourenplanung und zu ausreichend Abstand am Fels.

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