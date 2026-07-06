Stau vor Innsbrucker Klettersteig geht viral: Bergrettung mahnt zur Vorsicht

Im Netz geht ein Video viral, das unzählige wartende Menschen zum Einstieg des Innsbrucker Klettersteigs zeigt. Bergführer Franz Trimmel, der den Stau gefilmt hat, sieht die Schuld nicht bei Gästen, sondern der Bewerbung des Steigs. Die Bergrettung mahnt zur guten Tourenplanung und zu ausreichend Abstand am Fels.