Trail-WM als Negativbeispiel
Scharfe Kritik vom Rechnungshof: Sportförderung auf „politischen Wunsch“
Die Trail-Running-Weltmeisterschaften fanden Anfang Juni 2023 in Innsbruck und im Stubaital statt. Bei der Förderabwicklung gab es teilweise große, vom Sportministerium verursachte Verzögerungen.
© gepa/Patrick Steiner
Der Rechnungshof übt scharfe Kritik an der österreichischen Sportpolitik. Auch die Trail-Running-WM 2023 in Tirol ist im Visier. Ein Controlling-Beirat wurde eingerichtet, der sich aber erstmals vier Tage vor Beginn der Veranstaltung konstituiert hat.
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