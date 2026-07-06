1,5 Tonnen schwere Kiste kippt um: Mann bei Arbeitsunfall in Unterlangkampfen schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall in einer Lagerhalle in Unterlangkampfen ist am Montagvormittag ein 52-jähriger Mann schwer verletzt worden. Eine mit Glasscheiben beladene Holzkiste kippte um und klemmte sein Bein ein.

Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 10 Uhr in einer Firma in Unterlangkampfen. Ein 52-jähriger Deutscher wollte eine rund 1,5 Tonnen schwere Holzkiste mit einem Brecheisen öffnen.

Aus bislang ungeklärter Ursache kippte die mit Glasscheiben beladene Kiste dabei um und klemmte das linke Bein des Mannes ein.

Ein 33-jähriger Arbeitskollege reagierte rasch, hob die Kiste mithilfe eines Gabelstaplers an und leistete Erste Hilfe.