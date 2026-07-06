Spanien im Viertelfinale - 1:0 gegen Portugal

Spanien steht im Viertelfinale der Fußball-WM. Österreichs Sechzehntelfinal-Bezwinger feierte am Montag in Dallas gegen Portugal durch ein Tor von "Joker" Mikel Merino (91.) einen 1:0-Sieg über Portugal und trifft nun am Freitag auf den Sieger aus USA gegen Belgien. Durch Portugals Out endet wohl auch Cristiano Ronaldos Hoffnung auf einen WM-Titel - der 41-Jährige hatte im Vorfeld angedeutet, dass diese Weltmeisterschaft seine letzte sein werde.

Spanien erwischte den besseren Start - ein erster Versuch von Mikel Oyarzabal fiel zu harmlos aus (3.). Fünf Minuten später lief der Stürmer allein aufs Portugal-Tor zu, schoss aber am langen Eck vorbei. Ronaldos erster Auftritt folgte in der zwölften Minute, als er Spanien-Schlussmann Unai Simon mit einem Abschluss aus spitzem Winkel prüfte.

Der regierende Europameister antwortete mit einer Doppelchance in der 16. Minute. Portugal-Keeper Diogo Costa musste sich bei Schüssen von Lamine Yamal und Alex Baena ordentlich strecken. Davor wie danach nahmen beide Teams nicht das letzte Risiko, trotzdem wurde auch Portugal noch einmal gefährlich. Bei einer artistischen Ronaldo-Einlage hatte Simon keine Mühe, ein von Pedro Porros Kopf abgefälschter Schuss von Nuno Mendes flog an die Latte (41.).

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Spaniens Ballbesitzanteil, mehr als Halbchancen durch einen Schuss von Baena (65.) und einen Freistoß von Lamine Yamal (73.) - beide Male war Costa auf dem Posten - schauten vorerst allerdings nicht heraus. Auf der Gegenseite traf Bruno Fernandes das Außennetz (75.). Die Entscheidung folgte zu Beginn der Nachspielzeit. Der eingewechselte Ferran Torres spielte den fünf Minuten zuvor ins Spiel gekommenen Merino frei, der Costa keine Abwehrmöglichkeit ließ.

Im Finish verpasste Bernardo Silva den Ausgleich, sein Kopfball flog knapp übers Tor (96.). Damit sind die Spanier nun schon seit 36 Bewerbsspielen nach regulärer Spielzeit und Verlängerung ungeschlagen. Ihr Goalie Simon verlängerte seine WM-Rekord-Torsperre auf 609 Minuten. Spanien-Teamchef Luis de la Fuente zeigte sich danach hocherfreut. "Es war ein Spiel zweier sehr starker Teams. Wir haben alles gegeben und sind glücklich, dass wir so weit gekommen sind", erklärte der Coach.

Der portugiesische Teamchef Roberto Martinez, selbst Spanier, war nach dem Turnier-Out geknickt. "Es war ein ausgeglichenes Spiel, und wir hätten zumindest die Verlängerung verdient gehabt, aber so ist nun einmal der Fußball." Er sei dennoch stolz auf die Leistung seiner Truppe, betonte der 52-Jährige in einer ersten Reaktion.