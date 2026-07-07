Österreicher sammeln mehr Kunststoff- und Metallverpackungen

Die Österreicherinnen und Österreicher haben 2025 um sieben Prozent mehr Kunststoff- und Metallverpackungen in der Gelben Tonne und im Gelben Sack gesammelt als im Jahr davor. Das zeigen aktuelle Sortieranalysen im Auftrag der Sammel- und Verwertungssysteme für Verpackungen, wie die Initiative "Österreich sammelt" am Dienstag in einer Aussendung mitteilte. Die Sammelmengen stiegen in allen Bundesländern. Der Anteil an Fehlwürfen blieb allerdings unverändert bei 15 Prozent.

Die Steigerungen fielen je nach Bundesland unterschiedlich aus und reichen von vier Prozent (Kärnten und Steiermark) bis hin zu 14 Prozent in Wien. In Tirol stieg die Sammelmenge um zehn, in Vorarlberg um acht, in Nieder- und Oberösterreich um je sieben und in Salzburg und dem Burgenland um je fünf Prozent. Bei Verpackungen aus Papier und Karton sowie Glas blieben die Sammelmengen bundesweit auf hohem Niveau, hieß es.

Dazu beigetragen habe laut "Österreich sammelt" die Vereinheitlichung der Verpackungssammlung, die 2023 begonnen hat und seit 2025 österreichweit umgesetzt wurde. Hinzu kommen die Ausweitung der Sammlung direkt bei den Haushalten, einfachere Sammelregeln und die begleitende Informationsarbeit.