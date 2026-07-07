"Brickerl" in Österreich nahezu aufgegessen

Die außergewöhnliche Hitzewelle hat den Eis-Hunger der Österreicherinnen und Österreicher derartig angeheizt, dass einige Sorten aus dem Eskimo-Sortiment nahezu aufgebraucht sind. Besonders die Planmenge für das erst im Februar wieder eingeführte "Brickerl" ist quasi aufgegessen und ein Engpass bei den Tiefkühlkästen bei den Supermarkt-Kassen unumgänglich. Eskimo ist aber um schnellstmöglichen Nachschub bemüht, wie es am Dienstag seitens des Unternehmens hieß.

Unter Eisherstellern gilt eine einfache Faustregel: Klettert das Thermometer über 30 Grad Celsius, steigt auch der Eisabsatz um rund 30 Prozent. "Die aktuelle Hitzewelle hat die Nachfrage jedoch auf ein Niveau gehoben, das selbst die ambitionierten Erwartungen von Eskimo übertroffen hat", sagte Andrea Huber-Schallmeiner, Geschäftsführerin der Eskimo-Muttergesellschaft The Magnum Ice Cream Company (TMICC) Austria.

Ein besonderer Stellenwert kam in dieser außergewöhnlichen Nachfragesituation dem "Brickerl" zu. Hier traf das hitzebedingte Nachfrage-Plus zusätzlich noch auf die große Begeisterung der Österreicherinnen und Österreicher über die Wiedereinführung des Klassikers. "Dadurch kann es bei der Impulsvariante - also dem einzeln verkauften 'Brickerl' - vorübergehend zu einer eingeschränkten Verfügbarkeit kommen. Nach aktuellem Stand wird sich diese Situation voraussichtlich bis August entspannen", hieß es in einer Aussendung. Die Vorratspackung für zu Hause ist weiterhin im Lebensmittelhandel erhältlich. Aufgrund des großen Zuspruchs wird das Eis übrigens auch 2027 fixer Bestandteil des Eskimo-Sortiments bleiben.

Neben dem "Brickerl" waren besonders Wassereissorten wie "Twinni" und "Jolly" begehrt. "Von all diesen Klassikern wurde in diesem Zeitraum doppelt so viel wie an normalen Sommertagen verkauft - und das längst nicht nur in Freibädern oder an Badeseen", hieß es in einer Aussendung.