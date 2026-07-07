Immersive Show "Planet der Tiere" lädt zur Expedition

Mit Pinguinen auf einer schlingernden Eisscholle gleiten, auf einer Safari von einem Elefantenbullen angegriffen werden oder mit dem U-Boot die Tiefsee erkunden: Mit Beginn der Sommerferien in Wien hat die immersive Ausstellung "Planet der Tiere" im Immersium wieder ihre Tore geöffnet. Neben interaktiven Stationen, bei denen selbst die Kleinsten etwas über die Natur und das Klima lernen können, gibt es auch eine neue, mit ORF Universum gestaltete 360-Grad-Projektion.

Anders als in anderen Ausstellungen darf hier alles berührt werden. Kleinste Unterwasserlebewesen beginnen bei Berührung der Wände zu leuchten, ein Miniatur-Eisberg lädt dazu ein, sich an heißen Tagen zumindest an den Händen etwas abzukühlen. Wer schwindelfrei ist, begibt sich auf eine rasante Jeep-Fahrt durch den Kruger-Nationalpark oder taucht mittels VR-Brillen tief in den Ozean ab. In zahlreichen Quizstationen lernen Kinder unterschiedliche Lebensräume von Tieren kennen und erhalten spielerisch Einblick in die Kreisläufe der Natur.