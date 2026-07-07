Altenwohnheim Kitzbühel triumphiert mit flexiblen Arbeitsmodellen

Das Altenwohnheim Kitzbühel hat den ersten Platz beim österreichischen Staatspreis „Familie & Beruf“ 2026 gewonnen. Die Einrichtung setzte sich in der Kategorie „Familienfreundliches Employer Branding“ durch und holt die Auszeichnung nach Tirol.

Kitzbühel – Der Staatspreis würdigt Unternehmen, die innovative Modelle zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf umsetzen. Das Altenwohnheim Kitzbühel überzeugte dabei mit seiner Arbeitgebermarke. Flexible Arbeitszeitmodelle und gezielte Entlastungsangebote ermöglichen dies. Umfangreiche Mitarbeiterbenefits und eine Kultur des Verständnisses runden das Konzept ab. Diese Maßnahmen entlasten Angestellte in allen Lebensphasen.