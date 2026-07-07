Unbekannte zapften in Tarrenz Sprit aus Baumaschine ab

Tarrenz – Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende im Gewerbegebiet Tarrenz-Dollinger Treibstoff aus einer Baumaschine gestohlen. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag, 3. Juli, und Montag, 6. Juli. Nach Angaben der Polizei brachen die Täter den Tankdeckel einer dort abgestellten Baumaschine auf und zapften den Treibstoff ab. Einen Teil der Beute, der bereits in Flaschen und Kanister abgefüllt war, ließen die Unbekannten jedoch am Tatort zurück.