Musikalisch von Tirol bis New Orleans

Wenn Musik Brücken baut, wird Innsbruck zur Bühne. Von 16. bis 18. Juli 2026 verwandelt das BRIDGE BEAT FESTIVAL den Vorplatz des Landestheaters und den Hofgarten erneut in einen offenen Begegnungsraum für Musik, Kultur und urbane Lebensfreude.

Was vor drei Jahren als neues Sommerformat begann, ist heute fixer Bestandteil des Innsbrucker Kultursommers – mit freiem Eintritt und einem Programm, das lokale Talente, internationale Acts und musikalische Vielfalt verbindet.

Bridge Beat steht für mehr als Konzerte: Das Festival verbindet Generationen, Genres und Kulturen – und schafft genau jene besondere Atmosphäre, für die Innsbruck steht. Zwischen Stadt und Natur, zwischen entspanntem Sommerabend und musikalischer Entdeckung entsteht ein Format, das niederschwellig, hochwertig und lebendig zugleich ist.

2026 setzt das Festival erneut auf starke Kooperationen – unter anderem mit dem Treibhaus, dem Underbridge Festival und dem Verein LoR (Legends of Rock). Neu dabei: Live-Street-Art als kreative Erweiterung des Festivalerlebnisses.

Eine Festival, das Brücken zwischen Menschen, Kulturen und Städten baut: Das BRIDGE BEAT FESTIVAL von 16.-18. Juli am Landestheater-Vorplatz macht Innsbruck wieder zur Bühne für musikalische und kulturelle Begegnungen. open_in_full © mia Maria Knoll © mia Maria Knoll © mia Maria Knoll © mia Maria Knoll

Bridge Beat Talk

Ein besonderes Highlight ist der Bridge Beat Talk am 15. Juli im Treibhaus. Noch vor dem ersten Konzertabend kommen hier Künstler:innen des Festivals in entspannter Atmosphäre zusammen und geben Einblicke in ihre kreative Arbeit. Unter dem Motto „Newcomer meets Legend“ treffen dabei mit Jack & Ace, Lena Schaur, Joni Madden, Andy Cutic und Markus Linder junge Talente und erfahrene Musikerpersönlichkeiten aufeinander und kommen miteinander ins Gespräch. Wie entstehen Songs? Was treibt Musiker:innen an? Wie verändert sich Musik zwischen Generationen?

Moderiert von Marc Hess und Michael Klieber wird der Talk zum spannenden Blick hinter die Kulissen – ergänzt durch spontane Live-Musik und persönliche Geschichten.

Bridge Beat Brunch

Musik hören ist gut. Darüber sprechen noch besser. Das neue Format Bridge Beat Talk lädt am 15. Juli ins Treibhaus ein. © Thomas Steinlechner

Wer früher eintauchen möchte, startet beim Bridge Beat Brunch im Hofgarten. Täglich von 11 bis 13 Uhr wird hier unter dem Motto „From the Street to the Stage“ musiziert – nahbar und mitten im Grünen, gemütlich in Liegestühlen, auf Picknickdecken und bei kleinen Snacks. Heimische Nachwuchskünstler:innen und Bands des Abendprogramms geben musikalische Kostproben und machen den Brunch zur eigenen Bühne.

Drei musikalische Welten

Jeder der drei Festivalabende erzählt seine eigene musikalische Geschichte und setzt einen eigenen Schwerpunkt. Von regionalen Newcomer:innen über Dialekt und Soul bis hin zum internationalen Finale im Spirit von New Orleans spannt das Bridge Beat Festivalo einen Bogen über unterschiedlichste Stile und Facetten von Musik.

Donnerstag | Newcomer meets Legend: Ein Abend zwischen regionalen Talenten und großen Namen – von Jack & Ace über Lena Schaur bis zu Joni Madden & Andy Cutic.

Freitag | Dialekt, Soul & Alpingroove: Von Südtirol, ins Tiroler Oberland und nach Wien: PUSHTRA, Saltbrennt und Norbert Schneider bringen Mundart, Funk, Blues und Soul auf die Bühne.

Samstag | Partnerstädte-Tag: New Orleans Special Das große Finale im Zeichen von New Orleans – mit Brass, Jazz, Soul und internationalen Gästen. Die heimische John Blow Marching Band eröffnet den Abend, bevor Marc Hess, der künstlerischen Leiter des Bridge Beat Festivals, zu seinem speziell für diesen Abend arrangierten „New Orleans Special“ den ehemaligen künstlerischen Leiter des New Orleans Festivals, Markus Linder, auf die Bühne bringt und, gemeinsam mit Band und Special Guests, die Partnerstadt New Orleans hochleben lässt.

Als Hauptacts darf man sich mit den Dirty Rotten Vipers und Erica Falls & Vintage Soul auf Bands aus New Orleans freuen.