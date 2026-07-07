RUPTUR Tirols Kulturpodcast geht in die zweite Runde

Die erste Staffel von RUPTUR – Tirols Kulturpodcast war ein voller Erfolg: Zahlreiche Interessierte erlebten spannende Gespräche in Kulturorten quer durch Tirol, tausende Menschen hörten die Folgen sonntags auf Life Radio Tirol oder auf den gängigen Podcast-Plattformen nach. Jetzt ist fix: Das Erfolgsformat bekommt eine zweite Staffel.

Auch diesmal bringt RUPTUR Tirols Kulturpodcast wieder Musikschaffende, Kreative und inspirierende Persönlichkeiten live auf die Bühne – direkt dort, wo Kultur in Tirol passiert. Die ersten Termine stehen bereits fest: 27. Oktober im Komma Wörgl, 17. November im Wipptalherz/Matrei am Brenner und 15. Dezember in der Stadtbühne Imst.

Bis es so weit ist, kann man alle bisherigen Folgen auf den gängigen Plattformen nachhören. Ab Oktober heißt es dann wieder: live dabei sein und Tirols Kulturszene hautnah erleben. Alle Infos gibt‘s hier: lebensraum.tirol/kultur-kreativ-tirol