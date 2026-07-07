Volle Action voraus: Das ultimative Ferien-Abenteuer

XXL-Wasseraction, die globale Cliff-Diving-Elite am 18. Juli als sportliches Sommerhighlight und Entertainment mit Kulinarik: Zum Ferienstart verwandelt sich das Ötztal in Tirols spektakulärste Erlebnis-Zone.

Als pulsierendes Herzstück lockt die 20.000 m2 große Water AREA zu unbeschwerten Tagen. Wagemutige probieren sich durch das Trendsportmenü mit Sprungturm, Rutschen, Cannonball, Blobbing und Splash-Track. Wer noch mehr will, wählt aus der Vielfalt an geführten Aktivitäten: Von packenden Rafting- und Canyoning-Touren bis hin zu rasanten Sessions im Bikepark ist maximaler Spaß garantiert.

Tipps für Tirolerinnen und Tiroler SUNSET 47: Der coolste Feierabend des Landes. Swim, Food & Chill-out in der Water AREA zwischen 17:00 und 21:00 Uhr bei freiem Eintritt. CLUB 47 – Partys & Beats: Jeden Donnerstag ab 21:30 Uhr steigt die legendäre Karaoke Night. Am Wochenende sorgen wechselnde Top-DJs für Club-Vibes. Insta360 Action-Cam Test: Alle Tourengäste können die neuesten Kamera-Modelle von Insta360 kostenlos ausleihen. Heimvorteil nutzen: Rabatte und Ermäßigungen auf Tages- und Saisonkarten für TT-Club-Mitglieder sowie für Raiffeisen-Club-Mitglieder in der Water AREA und bei ausgewählten Outdoor-Touren.

Cliff Diving der Superlative

Gleich in der ersten Ferienwoche wartet ein sportlicher Meilenstein, den es in Tirol so noch nie zu sehen gab: Am 18. Juli 2026 feiert die NLT Cliff Diving World Tour ihre exklusive Österreich-Premiere in der AREA 47. Internationale Top-Athletinnen und -Athleten – darunter der Kärntner Freestyle-Star Ossy Ali – stürzen sich von der 27 Meter hohen Plattform ins kühle Nass. Dabei verschmelzen sportliche Höchstleistungen und Festival-Stimmung zu einem unvergesslichen Spektakel für alle Generationen. Das Beste daran: Der Eintritt zu diesem globalen Event-Highlight ist für alle Zuschauer kostenlos!

Österreich-Premiere in der AREA47 am 18. Juli für die NLT Cliff Diving World. © E.BENREI

Perfekter Start ins Wochenende

Ein absolutes Highlight für entspannte Sommerabende ist SUNSET 47 – presented by Rauch. Ab dem 10. Juli verwandelt sich die Water AREA jeden Freitag bei Schönwetter ab 17 Uhr in die coolste Sundowner-Location Tirols, bei komplett freiem Eintritt! Bis 18:30 Uhr steht die gesamte Anlage für Action bereit, danach bleiben der Schwimmbereich und der Splash Track bis 21 Uhr geöffnet. Bei chilligen DJ-Sounds und kühlen Drinks genießt man hier den Sonnenuntergang direkt am Wasser.

Überwinde deine eigenen Grenzen, stürze dich kopfüber in den Outdoorspaß, genieße Musik und Kulinarik. open_in_full © AREA 47 © AREA 47 © AREA 47 © E.BENREI © Michael Leiter

Kulinarik trifft Nightlife

Auch abseits des Wassers setzt die AREA 47 neue Maßstäbe. Der Tag startet im Lakeside Restaurant beim ausgiebigen „All-you-can-eat“-Frühstück. Ein echter Geheimtipp für Einheimische ist das Kombi-Ticket (Frühstück inklusive Eintritt in die Water AREA), das den Ausflug zum leistbaren Tagesurlaub macht. Für den großen Hunger zwischendurch oder nach einer langen Outdoor-Tour serviert die KITCHEN 47 kreative Weltküche mit starkem regionalen Bezug. Hier treffen Zutaten aus der Region auf moderne Urbanität. Beim SUNSET 47 verwandelt sich die Water AREA an ausgewählten Terminen ab 17:00 Uhr bei freiem Eintritt in eine entspannte Wohlfühlzone mit chilligen Beats. Und wer die Nacht zum Tag machen will, zieht in den CLUB 47 als emotionale Herzkammer des Oberländer Nachtlebens.