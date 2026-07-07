56 Mietwohnungen in der Tratzbergsiedlung in Jenbach bezugsfertig

16 Millionen Euro investierte die neue Heimat in den Bauabschnitt. Kürzlich fand die Schlüsselübergabe statt. 49 weitere Wohnungen sollen ab 2027 gebaut werden.

Aus alt mach neu: Das ist die Devise bei der in den 1940er Jahren errichteten Tratzbergsiedlung in Jenbach. Insgesamt 145 Millionen Euro will hier die Neue Heimat Tirol bis 2045 hier investieren. Nach Fertigstellung des dritten und rund 16 Millionen Euro teuren Bauabschnitts, zu dem auch eine große Tiefgarage zählt, erfolgte kürzlich die feierliche Schlüsselübergabe für 56 Mietwohnungen.

Laut Neuer Heimat weisen die Wohnungen eine hohe Qualität zu besonders leistbaren Preisen auf: Die Miete für eine 55 m² große 2-Zimmerwohnung beträgt inklusive Stellplatz und Betriebs- und Heizkosten 601,99 Euro. Die Gebäudetechnik ist mit Passivhaus Plus-Standard, großen PV-Flächen am Dach und einem Anschluss an die örtliche Fernwärme auf dem neuesten Stand.

Weitere 49 Wohnungen mit Lebensmittelmarkt geplant

„Der aktuelle Abschnitt umfasst insgesamt 76 Wohnungen. Die restlichen Einheiten werden bis Anfang 2027 fertig“, informierte NHT-Geschäftsführer Johannes Tratter bei der Schlüsselübergabe. Jenbachs Bürgermeister Dietmar Wallner ergänzte: „Im Zuge der ersten Bauphase wurden bereits 32 Wohnungen sowie in der zweiten Bauphase weitere zehn Wohnungen und einen neuen Kindergarten realisiert. Insgesamt ist die Siedlung eine enorme Aufwertung für den Ortsteil.“ Auch ein Restaurant, das die Gemeinde vermietet hat, wurde im Kindergarten-Komplex errichtet.

Unterdessen laufen bereits die Vorbereitungen für den nächsten Bauabschnitt mit 49 Wohnungen und einem Lebensmittelmarkt. Im Sommer 2027 soll dazu der Spatenstich erfolgen.