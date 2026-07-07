Lidl Tour of Austria und Lienz – Rückkehr zum Ursprung

Auf den Spuren der ersten Österreich Rundfahrt im Jahr 1949 bewegt sich die 75. Auflage des größten Radsportevents Österreichs. Am 10. Juli gastiert die Lidl Tour of Austria wie bei der ersten Auflage erneut in Lienz in Osttirol.

Die 3. Etappe der Lidl Tour of Austria über 188,7 Kilometer und 2311 Höhenmeter wird am 10. Juli 2026 in einem der traditionsreichsten Etappenorte der 75-jährigen Tourgeschichte gestartet: in Lienz in Osttirol. Zuletzt war die Bezirkshauptstadt 2015 im Etappenplan, heuer gastiert der Tourtross zum 32. Mal in Osttirol.

Mittendrin: Škoda. Seit 2004 ist die Marke eng mit der Tour de France verbunden, seit 2023 ist Škoda auch Hauptpartner der Lidl Tour of Austria. Und beide freuen sich heuer über runde Jubiläen: Die Tour of Austria feiert ihre 75. Ausgabe, das Erfolgsmodell Octavia seinen 30. Geburtstag.

Der Start am 10. Juli erfolgt um 10:40 Uhr am Hauptplatz und die neutrale Phase verläuft über eine drei Kilometer lange Runde über die Tiroler, Amlacher und Tristacher Straße. Zurück am Europaplatz wird zum ersten Mal um Sprintpunkte gefahren und die Radprofis machen sich auf Richtung Felbertauern, wo nach Matrei in Osttirol beim Felbertauernstüberl Bergpunkte und kurz darauf bei der Mautstelle ebenso Zähler fürs Bergtrikot vergeben werden. Danach verabschiedet sich die Lidl Tour of Austria Richtung Salzburg, wo ab 14:45 Uhr der Zieleinlauf in St. Johann/Alpendorf erwartet wird.

Škoda ist als langjähriger Partner mit einer modernen Fahrzeugflotte für einen reibungslosen Ablauf mit dabei. © Tour of Austria

Osttirol setzt auf Radsport

„Die Wurzeln des Radsports in Osttirol reichen weit zurück: Bereits im Jahr 1876 wurde in Lienz der erste Radfahrverein Österreichs gegründet. Unsere beliebte Dolomitenradrundfahrt feiert heuer ebenfalls ihr 75-Jahr-Jubiläum und mit Felix Gall hat Osttirol derzeit auch den besten österreichischen Radprofi“, freut sich TVB-Obmann Franz Theurl. Die Lidl Tour of Austria, die schönste Sightseeing-Tour Österreichs, feiert heuer ihre 75. Ausgabe und läuft vom 8. bis 12. Juli. Mit den Topteams Netcompany INEOS, UAE Team Emirates, Alpecin – Premier Tech, Jayco AlUla, EF Easy Post und Lidl Trek, allen österreichischen Continental Teams und auch wieder mit einem österreichischen Nationalteam.

Weitere Infos unter tourofaustria.com