Nach 13 Jahren krönten sie ihre Liebe: Slalom-Siegerin feierte Hochzeit

Die Hochzeitssaison im Skilager ist in vollem Gange. Nun ist auch die ehemalige Weltklasse-Slalomläuferin Erin Mielzynski unter der Haube. Wie die Kanadierin bekanntgab, heiratete sie am Wochenende den Ex-Langläufer Lenny Valjas. Die beiden sind seit 13 Jahren ein Paar.

Dabei lernten sie sich bereits als Kinder kennen, da ihre Väter beste Freunde waren. Die Familien verloren sich aus den Augen und fanden durch die Beziehung der Kinder wieder zueinander. Eine wahrlich märchenhafte Liebesgeschichte.

„Als Kinder wurde uns beigebracht, dass Liebe eine großartige Märchenwelt ist. Aber ich habe gelernt, dass echte Liebe tausend normale Momente sind, die miteinander verwebt sind, indem wir uns immer wieder durch jede Jahreszeit und jede Version von dem, zu dem wir werden, wählen“, schrieb sie auf Instagram.

Mielzynski feierte in ihrer Karriere einen Weltcupsieg und stand ein weiteres Mal auf dem Podest. Bei der Weltmeisterschaft in Vail/Beaver Creek gewann die heute 36-Jährige, die 2022 ihren Rücktritt bekanntgab, mit der Mannschaft Silber. (TT.com)