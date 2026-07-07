Sportförderung auf Österreichisch: Störe meine Kreise nicht

Sport in Österreich ist politisch. Die (Spitzen-)Funktionäre schimpfen zwar gerne über die Politik, aber wenn’s ums Geld geht, suchen sie stets die parteipolitische Nähe zu den Entscheidungsträgern. Ob Olympisches Komitee, Dach- oder Fachverbände: Sie sind Teil eines verpolitisierten Systems im rot-weiß-roten Sport, das zig Fördermillionen verteilt, aber vielfach Effizienz und Transparenz vermissen lässt. Das beginnt ganz oben im Sportministerium und setzt sich auf Ebene der Länder und Kommunen fort.