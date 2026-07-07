Goodwood ruft
Wenn das Biest brüllt: Ötztaler Motorsportler Maurer-Lutz geben in England Gummi
1300 Kilometer one way: Dann warten die Renntage in Goodwood auf Co-Pilot Patrick Lutz und Rallye-Pilot Marco Maurer (v.l.)
© Parth
Die Rennfahrer Marco Maurer und Co-Pilot Patrik Lutz aus Sautens haben mit ihrem Maurer-Lutz-Rallye-Team einen Meilenstein in ihrer Motorsportkarriere erreicht: Als Anerkennung für ihre Hilfsbereitschaft sowie den spektakulären Fahrstil erhielten sie einen Startplatz beim legendären Goodwood Festival of Speed in Südengland.
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