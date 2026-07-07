Wenn das Biest brüllt: Ötztaler Motorsportler Maurer-Lutz geben in England Gummi

Die Rennfahrer Marco Maurer und Co-Pilot Patrik Lutz aus Sautens haben mit ihrem Maurer-Lutz-Rallye-Team einen Meilenstein in ihrer Motorsportkarriere erreicht: Als Anerkennung für ihre Hilfsbereitschaft sowie den spektakulären Fahrstil erhielten sie einen Startplatz beim legendären Goodwood Festival of Speed in Südengland.