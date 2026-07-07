Tiroler Rad-Asse Gamper und Zangerle eröffnen die Trikot-Jagd

Als erster Ersatzfahrer fehlt Tirols Rad-Ass Patrick Gamper bei der Tour de France, nun hat er wie Emanuel Zangerle bei der Tour of Austria viel vor.

Nur ein einziger Schritt fehlte Patrick Gamper zur Erfüllung seines größten Kindheitstraums, doch von Enttäuschung wollte der Tiroler Rad-Profi als erster Ersatzfahrer bei der Tour de France nicht sprechen. „Sicher ist es ein großer Traum von mir, aber es war nie wirklich geplant. Aber ich hätte nicht Nein gesagt“, schmunzelt der 29-Jährige aus Münster.

Doch wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf, und in die will Gamper nun den Fuß hineinstellen und – mehr noch – sie aufstoßen. Bei der Tour of Austria (ab morgen) nimmt er eine ganz andere Stellung in seinem australischen World-Tour-Team Jayco AlUla ein. Bei der Tour de France wären reine Helferdienste zu verrichten gewesen, in der Heimat winken Gamper nun größere Ehren.

„Wir werden von der Taktik her offen ins Rennen gehen. Die Form spielt bei mir mit, ich habe alle Möglichkeiten. Wir werden sehen, was sich ergibt“, sagt der einzige Tiroler World-Tour-Profi im Aufgebot. Mit der kurzfristigen Nominierung für die Tour de Suisse sei die Vorbereitung aber nicht ideal gewesen, für die Gesamtwertung sei vom Team der Brite Finlay Pickering die heißeste Aktie.

Andere Träume verfolgt Emanuel Zangerle. Der Rietzer, der für die Continental-Equipe Team Vorarlberg fährt, bewies schon bei der Tour of the Alps als Träger des Bergtrikots seine Qualitäten. Nun will es der 25-Jährige bis zum Schluss verteidigen. „Das Bergtrikot ist sicher ein Ziel. Die erste und die vierte Etappe entsprechen mir vom Profil am meisten. Es läuft alles nach Plan heuer, ich muss noch abliefern“, so Zangerle. Vor allem Etappe zwei am Großglockner wird hart.

Neben dem Duo greift auch der Kitzbüheler Tim Wafler (Storck) an. Beim Tirol Cycling Team stehen für ihr Bundesland Jonas Holzknecht und Felix Rützler im Aufgebot.