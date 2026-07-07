Kristan begeistert mit Dernière in Kitzbühels Schloss Kaps

Mit Standing Ovations beendete Kabarettist Alex Kristan am Freitagabend seine Tour „50 Shades of Schmäh“. Die ausverkaufte Abschlussvorstellung fand bei traumhafter Kulisse am Schloss Kaps in Kitzbühel statt.

Kitzbühel – Vor der Kulisse des Schloss Kaps viel am Wochenende das letzte Mal der Vorhang für das Erfolgsprogramm „50 Shades of Schmäh“ von Alex Kristan. „Es war nicht nur wegen der Location ein ganz besonderer Abend, es war das letzte Mal, dass ich dieses Programm gespielt habe“, sagt der österreichische Kabarettist zum Abschluss. Das Publikum dankte es ihm mit Standing Ovations.

Ausverkaufter Abschied

Für die fast 1000 Zuschauer war es die letzte Gelegenheit, das gefeierte Programm live zu erleben. Mit seinem unverwechselbaren Humor, seinen legendären Parodien und pointierten Beobachtungen rund um das Leben ab 50 sorgte Kristan noch einmal für einen Abend voller Lacher, spontaner Begeisterungsstürme und letztlich viel Aplaus.

Das historische Schloss Kaps erwies sich dabei als würdige und stimmungsvolle Kulisse für den Abschluss dieser erfolgreichen Tournee. Die besondere Atmosphäre des Open-Air-Veranstaltungsortes verlieh der Dernière einen festlichen Rahmen und machte den Abend für Publikum und Künstler gleichermaßen zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Schloss als traumhafte Kulisse

„Es erfüllt uns mit großer Freude, dass wir gemeinsam mit einem ausverkauften Haus den krönenden Abschluss dieser außergewöhnlichen Tour im Schloss Kaps feiern durften. Ein Tourfinale in einer so einzigartigen Location ist auch für Kitzbühel etwas ganz Besonderes“, freut sich Veranstalter Thomas Rass