Schlagerlegende Ralph Siegel im künstlichen Koma

Komponist und Musikproduzent Ralph Siegel wird nach einer schweren Lungenentzündung im künstlichen Koma behandelt. Seine Familie blickt dennoch positiv nach vorne. Demnach kann der 80-Jährige wieder „selbstständig atmen“.

Große Sorge um Ralph Siegel. Der deutsche Komponist, der maßgeblich den Eurovision Song Contest geprägt hat, wird nach einer schweren Lungenentzündung auf der Intensivstation eines Münchner Krankenhauses behandelt. Nach übereinstimmenden Medienberichten versetzten die Ärzte den 80-Jährigen aufgrund seines Gesundheitszustands vor wenigen Tagen in ein künstliches Koma.

Die Familie hat bereits auf die ernste Nachricht reagiert. Tochter Giulia Siegel (51) äußerte sich am Montag mit einem Instagram-Post öffentlich zum Gesundheitszustand ihres Vaters. Sie schrieb: „Die gesamte Familie ist zusammen und wir konzentrieren uns ganz auf unseren Vater. Er befindet sich aktuell im künstlichen Koma, kann jedoch bereits selbstständig atmen. Wir blicken mit Zuversicht auf die kommenden Tage.“

Tochter Giulia Siegel ist bekannt aus Film- und Fernsehshows. © IMAGO/Christoph Hardt

Zugleich bat die Familie darum, die Privatsphäre zu respektieren. „Wir bitten darum, von Spekulationen abzusehen und ausschließlich gesicherte Informationen zu respektieren. Weitere Auskünfte oder Interviews werden wir derzeit nicht geben.“ Auch Laura Siegel, mit der Ralph Siegel seit 2018 verheiratet ist, teilte die Erklärung auf Instagram.

Wie unter anderem die TZ berichtet, war Siegel zunächst in Spanien gesundheitlich aufgefallen. Seine Ehefrau Laura Siegel (43) ließ ihn daraufhin nach Deutschland bringen.

Mit der Schweizerin Laura (43) ist mit Ralph Siegel seit 2018 verheiratet. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Der Komponist hat seit Langem mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er hat bereits vier Krebserkrankungen hinter sich. Zudem macht ihm die Nervenkrankheit Polyneuropathie zu schaffen. Letztes Jahr war Siegel zudem sein Übergewicht angegangen und nahm innerhalb von nur drei Monaten 36 Kilogramm ab.

Liebe Grüße von den Fans

Ralph Siegel zählt zu den erfolgreichsten deutschen Komponisten. Über Jahrzehnte belieferte er den ESC mit zahlreichen Beiträgen, darunter der Siegertitel „Ein bisschen Frieden“ von Nicole aus dem Jahr 1982.