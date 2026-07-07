Hollywood im späten Elternglück: „Grey's Anatomy"-Star wurde mit 49 zum vierten Mal Mama

Immer mehr Stars bekommen spät Kinder, manche mit Anfang 40, andere sogar erst mit 50. Melissa George (49), Sienna Miller (44) und Anne Hathaway (43) haben gezeigt, dass Schwangerschaften und Familiengründungen jenseits der 40 Jahre in Hollywood längst Teil moderner Familienplanung sind.

In Hollywood ist spätes Mutterglück mit Anfang oder Mitte 40 absolut normal. Stars wie Cameron Diaz (53) oder Eva Longoria (51) zeigen, dass Schwangerschaften jenseits der 40 in der Traumfabrik eher die Regel als die Ausnahme sind.

Kürzlich ist auch „Grey's Anatomy"-Star Melissa George (49) still und heimlich zum vierten Mal Mutter geworden. Die Australierin teilte auf Instagram unter anderem ein Foto, das sie beim Stillen eines Babys zeigt. In dem gemeinsamen Post mit der australischen Journalistin schrieb Kirstie Clements: „Von der Entbindungsstation direkt in eine Hitzewelle in Paris (mit einem Kleinkind ... eine echte Herausforderung) und nun auf zu einem unvergesslichen Roadtrip durch die Provence und an die Côte d'Azur".

Dazu setzte Clements die Hashtags #superwoman und #motheroffoursons. Die Geburt ihres dritten Sohnes hatte die Schauspielerin im März 2024 auf Instagram bekanntgegeben. Unter dem neuen Post erhielt die Australierin, die Mitte der 1990er-Jahre mit ihrer Rolle in der australischen Serie „Home and Away“ berühmt wurde, zahlreiche Glückwünsche.

Details zu ihrem jüngsten Sohn hält George bislang zurück. Weder den Namen noch das genaue Geburtsdatum hat die 49-Jährige öffentlich gemacht. Ihre Instagram-Biografie passte sie allerdings an und beschreibt sich dort nun als „Mum to my 4 sons“ („Mutter meiner vier Söhne“).

Ihre beiden ältesten Söhne stammen laut „People“ Magazin aus der Beziehung zum französischen Unternehmer Jean-David Blanc, mit dem George von 2012 bis 2016 liiert war. Nach der Trennung blieb die Schauspielerin in Frankreich. Hintergrund waren demnach Sorgerechtsregelungen, nach denen die gemeinsamen Kinder nicht ohne Zustimmung beider Elternteile dauerhaft aus dem Land gebracht werden durften. Ihren dritten Sohn (2) hatte sie im März 2024 auf Instagram vorgestellt – mit einem Schwarz-Weiß-Foto und den Worten: „Willkommen auf der Welt, mein kleiner Mann. Die Liebe kennt kein Ende.“

Melissa George schwelgt nicht alleine im späten Mutterglück. Sienna Miller ist kürzlich mit 44 Jahren zum dritten Mal Muter geworden und teilte mit ihren Fans Mitte Mai ein Babyfoto auf Instagram. Die ältest Tochter der britischen Schauspielerin, Marlowe, ist bereits 13 Jahre alt und stammt aus der Beziehung mit Tom Sturridge. Gemeinsam mit dem Schauspieler und ihrem Partner Oli Green hat sie bereits eine Tochter zweijährige Tochter.

Miller äußerte sich in einem Interview positiv über die entspanntere Erfahrung einer Schwangerschaft in den Vierzigern im Vergleich zu ihrer ersten mit 29. „Mit 29 ein Kind zu bekommen und dann mit 42 und jetzt mit 44 – das ist so viel einfacher. Man spürt diesen inneren Konflikt nicht mehr, sich zersplittert zu fühlen und ständig X, Y, Z tun zu wollen", so Miller im Gespräch mit der Zeitschrift “Glamour".

Schwanger auf dem Roten Teppich - mittlerweile hat Sienna Miller (44) ihr drittes Kind bekommen. © IMAGO/Manuela Langotsch / Avalon

Auch Anne Hathaway (43) sorgt derzeit nicht nur mit ihrem neuen Film „Die Odyssee" für Schlagzeilen, sondern auch mit , sondern auch mit süßen Babynews. Bei der Premiere zu ihrem Film zeigte sie stolz und stylisch im blauen Kleid ihre Babykugel. Für Anne Hathaway und ihren Ehemann Adam Shulman (45) beginnt schon bald ein neues Familienkapitel. Für das Paar, das seit 2008 zusammen ist und 2012 heiratete, ist es das dritte gemeinsame Kind. Die beiden sind bereits Eltern der Söhne Jonathan (10), der 2016 geboren wurde, und Jack (6), der 2019 zur Welt kam.

Anne Hathaway zeigte ihre süße Babykugel schön verpackt auf einer Filmpremiere. © CARLOS JASSO

Baby-Neuigkeiten gibt es auch im Hause Ventimiglia und Mariano. Der aus den US-Serien „Gilmore Girls“ (er spielte die Rolle des rebellischen Jess Mariano, den festen Freund von Rory Gilmore) und „This Is Us" bekannte Schauspieler Milo Ventimiglia (48) und US-Model Jarah Mariano (42) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. „In den letzten paar Wochen herrschte Chaos, aber auf die beste Art und Weise", schrieb Mariano auf Instagram - und hieß Sohn Rock-Anthony Makoa Ventimiglia willkommen. Sie freuten sich auf all die kommenden Abenteuer mit ihrer fünfköpfigen Familie. Töchterchen Ke'ala Coral war im Jänner 2025 zur Welt gekommen, hinzu kommt der Familienhund. Langweilig wird es definitiv nicht.