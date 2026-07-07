Tagger sagt ab: Premiere des Damen-Turniers in Kitzbühel steigt ohne Tiroler Jungstar
Während sich Lilli Tagger auf Nordamerika vorbereitet, kommen fünf ÖTV-Asse zur Premiere.
Es liest sich mit als das Beste, was Österreichs Damen-Tennis derzeit zu bieten hat: Die Wimbledon-Beiträge Sinja Kraus und Julia Grabher, sowie Tirols Jungstar Anna Pircher, Ekaterina Perelygina und Arabella Koller werden kommende Woche bei der Premiere eines WTA-125-Turniers in Kitzbühel aufschlagen.
„Unser Spielerinnenfeld zeigt, wofür dieses Turnier stehen soll: für internationales Damentennis, spannende Geschichten und eine neue Bühne für Spielerinnen, die auf dem Sprung nach oben sind“, erläutert Turnierdirektorin Carmen Huber.
Die stärkste Spielerin bei der Rückkehr eines Damen-Turniers in der Gamsstadt ist die Slowenin Veronika Erjavec. Die Spiele sind von Montag bis Freitag bei freiem Eintritt zu genießen. Ein besonderes Zuckerl vorweg: Die Auslosung mit den österreichischen Spielerinnen findet am Sonntag im Rahmen des Gipfelkonzerts der Stadtmusik am Kitzbüheler Horn statt, auch ORF 1 überträgt eine Partie am Tag.
Tagger mit Fokus auf Nordamerika-Turnier
Nicht mit dabei sind jedoch Österreichs stärkste Spielerinnen Anastassija Potapova und vor allem Lilli Tagger. Das Umfeld der Osttirolerin bestätigte gestern auch die Absage. Der Grund: Die 18-Jährige befindet sich bereits in der Vorbereitung für die anstehenden Hartplatz-Turniere in Nordamerika. Nach der kurzen Rasen-Saison sei ein Umstieg auf Sandplatz auch nicht mehr geplant.
Kommentare