Tagger sagt ab: Premiere des Damen-Turniers in Kitzbühel steigt ohne Tiroler Jungstar

Während sich Lilli Tagger auf Nordamerika vorbereitet, kommen fünf ÖTV-Asse zur Premiere.

Es liest sich mit als das Beste, was Österreichs Damen-Tennis derzeit zu bieten hat: Die Wimbledon-Beiträge Sinja Kraus und Julia Grabher, sowie Tirols Jungstar Anna Pircher, Ekaterina Perelygina und Arabella Koller werden kommende Woche bei der Premiere eines WTA-125-Turniers in Kitzbühel aufschlagen.

„Unser Spielerinnenfeld zeigt, wofür dieses Turnier stehen soll: für internationales Damentennis, spannende Geschichten und eine neue Bühne für Spielerinnen, die auf dem Sprung nach oben sind“, erläutert Turnierdirektorin Carmen Huber.

Die stärkste Spielerin bei der Rückkehr eines Damen-Turniers in der Gamsstadt ist die Slowenin Veronika Erjavec. Die Spiele sind von Montag bis Freitag bei freiem Eintritt zu genießen. Ein besonderes Zuckerl vorweg: Die Auslosung mit den österreichischen Spielerinnen findet am Sonntag im Rahmen des Gipfelkonzerts der Stadtmusik am Kitzbüheler Horn statt, auch ORF 1 überträgt eine Partie am Tag.

Tagger mit Fokus auf Nordamerika-Turnier